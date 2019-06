Was soll das sein

Doha. Die USA und die Taliban haben am Wochenende ihre Gespräche über eine Beilegung des fast 18 Jahre andauernden Afghanistankrieges im Golfemirat Katar fortgesetzt. Bei den angestrebten Vereinbarungen gehe es um die Terrorismusbekämpfung, den Truppenabzug, eine Übereinkunft zu innerafghanischen Verhandlungen sowie eine umfassende, anhaltende Waffenruhe überein, sagte ein Mitarbeiter des US-Sondergesandten für Afghanistan, Zalmay Khalilzad am Samstag in Kabul.

In Afghanistan selbst gingen die Kämpfe derweil mit Dutzenden Toten weiter. Bei Angriffen der Taliban auf Sicherheitskräfte und deren Einrichtungen in den Provinzen Baghlan, Kandahar, Kundus und Fara am Wochenende wurden mindestens 65 Menschen getötet. dpa/nd