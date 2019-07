Die qualvolle Hitzeschlacht rund um Frankfurt beendete Jan Frodeno vollkommen erschöpft. Mit letzter Kraft wankte der alte und neue Ironman-Europameister auf dem Römerberg über die Ziellinie, riss die Arme in die Höhe und fiel auf den glühend heißen Boden - 7:56:02 Stunden voller Strapazen lagen hinter ihm. »Am Ende war es ein wirklich harter Kampf und trotzdem eines meiner schönsten Rennen«, sagte Frodeno, 3:59 Minuten hinter ihm kam der dreimalige Frankfurt-Sieger Sebastian Kienle ins Ziel, der Potsdamer Triathlet Franz Löschke wurde Dritter.

Bei der sowohl sportlich als auch politisch umstrittenen Veranstaltung in Minsk konnte das deutsche Team nur teilweise überzeugen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!