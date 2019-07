Angelique Kerber geht ihre »Mission Titelverteidigung« beim Klassiker in Wimbledon mit viel Rückenwind an. Beim Vorbereitungsturnier in Eastbourne verpasste sie zwar den Sieg, untermauerte aber dennoch ihre Rolle als Mitfavoritin. »Das Ziel ist es, den Titel erfolgreich zu verteidigen«, betonte sie. Kerber liegt der »heilige Rasen« von Wimbledon. Ihr extrem flaches Spiel, gekrönt regelmäßig von ihrem Spezialschlag aus der tiefen Hocke heraus, eignet sich hervorragend für den schnellen Untergrund. nd/Agenturen

Fotos: imago images /Schwarz, dpa/Frey, Paston