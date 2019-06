Bremen. Die seit zweieinhalb Wochen laufenden Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition in Bremen sind nach den Worten von SPD-Landeschefin Sascha Karolin Aulepp auf der Zielgeraden. »Die Gespräche sind gut und konstruktiv«, sagte sie am Sonntag nach einer SPD-Landesvorstandssitzung in Bremen. Am Sonntagabend werde die große Koalitionsrunde noch einmal tagen, »um das Ganze so rund zu machen«, dass man es tatsächlich am ...

