Eine Ansage, die skeptisch macht, was Gestaltungsmacht und -willen der LINKEN betrifft. Auch die Tatsache, dass die Grünen die wichtigen Ressorts Finanzen und Soziales bekommen, schränkt den realen Spielraum der kleinsten Partei im Bunde erheblich ein.

Die Grünen hatten eine »nachhaltige Finanzpolitik ohne neue Schulden« zur Bedingung für ihre Regierungsbeteiligung gemacht, während die LINKE vor der Wahl die Abschaffung der Schuldenbremse, also des Verbots der Neuverschuldung, verlangt hatte. Schon Mitte Juni hatten die Grünen jedoch verkündet, diese Forderung sei »vom Tisch«.

Nun ist der Koalitionsvertrag ausgehandelt. Er enthält viele fortschrittliche Ziele. Wie genau die drei Parteien aber etwa das Landesprogramm für bezahlbares Wohnen, die »soziale Verkehrswende«, Millioneninvestitionen in Schulneubau und -sanierung und die bessere Integration Geflüchteter bei gleichzeitigem Sparzwang finanzieren wollen, konnten sie bislang nicht erklären.

