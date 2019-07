Feuerwehrleute löschen nahe der evakuierten Ortschaft Alt Jabel in Mecklenburg-Vorpommern einen großflächigen Waldbrand. Foto: dpa/Jens Büttner

»Das ist der größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns« konstatierte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) angesichts des Feuers, das mittlerweile 430 Hektar des ehemaligen Truppenübungsplatzes bei Lübtheen erfasst hat. Das entspricht in etwa einer Fläche von 600 Fußballfeldern. Der Löscheinsatz, an dem sich mehrere Hundert Kräfte beteiligen, ist gefährlich. Im Boden des seit der NS-Zeit militärisch genutzten Geländes lauern geschätzte 45 Tonnen Munition. Und zwar, wie ein Sprecher des Landkreises Parchim-Ludwigslust anmerkte, »allen Kalibers«. Explosionen, die ab und zu aus dem brennenden, seit vier Jahren nicht mehr als Übungsplatz dienenden Gelände zu hören sind, bestätigen das Vorhandensein brisanter Altlasten.

Mit ihnen mussten die Feuerwehrleute bereits in der vergangenen Woche rechnen, als auf dem Lübtheener Truppenübungsplatz - er liegt im Westen Mecklenburgs, etwa 13 Kilometer von der Elbe entfernt ...