Auch in Schweden wird es selten sein, dass einer elf Geschwister hat. Rut, die Älteste, ist 14, Ottoper, der Jüngste, knapp ein halbes Jahr. Dabei sind die Eltern so entspannt, wie man sich Eltern nur wünschen kann. Die Mutter ist Malerin und hat einen Gong, um die Familie zum Essen zu rufen, um das sich der achtjährige Simon verdient macht. Der Vater klappert in einem kleinen Raum auf seiner Schreibmaschine. In ihrem windschiefen Sommerhaus haben sie ein altes Radio, also auch Strom. Aber an Internet ist nicht zu denken. Niemand hat ein Handy dabei, und das Fernsehen wird nicht vermisst. Das alles mag Leser dieses Buches wundern (von acht Jahren an ist es empfohlen), aber im Laufe der Lektüre auch ein wenig neidisch machen. Denn in dieser großen Familie gibt es weder Langeweile noch schlechte Laune.

Das heißt, einmal hatte Botwid (12), aus dessen Sicht erzählt wird, beim Aufwachen das Gefühl, einen traurigen Tag vor sich zu haben. Sein...