Grandios einfacher Beitrag in Klagenfurt: Birgit Birnbacher Foto: wikimedia commons Amrei-Marie

Klagenfurt war wie immer. Und nichts ist immer gleich. »Es ist nicht viel, aber es könnte weniger sein« - so beginnt der Text, mit dem Birgit Birnbacher am Sonntag bei den 43. »Tagen der deutschsprachigen Literatur« in der Hauptstadt von Kärnten den Ingeborg-Bachmann-Preis und damit 25 000 Euro gewann. »Der Schrank« war Birnbachers grandios einfacher Beitrag aus dem realen Leben im Prekariat . Sie hatte nicht nur ein Thema gefunden, das die Jury wichtig fand, sondern hierfür auch literarische Mittel eingesetzt, die ein beklagenswertes Schicksal nicht beklagen, sondern erzählen.

Ein von Hand gefertigter Biedermeierschrank im Treppenhaus eines sozialen Wohnungsbaus, seine Bewohner und ein »Beobachter«, der als Feldforscher im öffentlichen Auftrag diese soziale Wirklichkeit untersuchen soll - mehr Elemente braucht Birnbacher nicht, um eine bestürzende Wirklichkeit bewusst werden zu lassen bzw. mit ruhiger Ernsthaftigkeit zu beglaubigen.

Bi...