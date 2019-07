Rosenheim. Bürgerinitiativen haben am Montag in Rosenheim gegen den geplanten Neubau einer zweigleisigen Bahntrasse durch das Inntal demonstriert. »Bestand modernisieren statt Heimat zerstören«, stand auf Transparenten. Laut den Veranstaltern beteiligten sich rund 100 Menschen. Die Deutsche Bahn will in Rosenheim nach einer Sitzung von Projektbeirat und Regionalforum fünf Vorschläge für einen Verlauf der umstrittenen Neubaustrecke im bayerischen Inntal vorlegen. Der Ausbau auf deutscher Seite soll die Kapazitäten zum Brenner-Basistunnel erweitern, an Österreich und Italien bauen. dpa/nd