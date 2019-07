Rudolstadt. Der Landesrechnungshof hat Bonus- und Sonderzahlungen an Mitarbeiter einer Industrie- und Handelskammer (IHK) in Thüringen scharf kritisiert. Die Mitarbeiter hätten leistungsbezogene Sonderzahlungen teils für die Erfüllung von Grundarbeiten und »Selbstverständlichkeiten« bekommen, heißt es im Jahresbericht der obersten Finanzprüfer, den Rechnungshofpräsident Sebastian Dette am Montag vorstellte. dpa/nd