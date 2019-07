Stuttgart. Ein volles Planschbecken auf einem Balkon zur Abhilfe gegen Hitze war zu viel: Der Balkon eines Hauses in Stuttgart stürzte ein, sechs Menschen wurden leicht verletzt. Vermutlich durch das zu hohe Gewicht des Pools mit drei Metern Durchmesser und 70 Zentimetern Höhe sei der Holzbalkon im ersten Obergeschoss einseitig eingestürzt, so die Polizei. Die Menschen rutschten vier Meter in die Tiefe. dpa/nd