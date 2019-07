Trotz leichter Besserung waren die Stickoxidwerte 2018 in 57 Städten zu hoch

Berlin. Der zum VW-Konzern gehörende Autobauer Audi hat offenbar die Abgaswerte seiner Diesel-Fahrzeuge stärker manipuliert als bekannt. Dies berichteten der Bayerische Rundfunk und das »Handelsblatt« am Montag. Demnach baute Audi nicht nur eine, sondern Abschalteinrichtungen genutzt, mit denen die Pkw auf dem Prüfstand deutlich sauberer waren als im realen Verkehr. Den Medienbericht zufolge geht es um insgesamt rund 200 000 größere Dieselmotoren mit der Abgasnorm Euro 6, die auch bei VW und Porsche zum Einsatz kamen. Allerdings beanstandete das Kraftfahrtbundesamt nur eine der vier Einrichtungen als unzulässig. Die drei anderen »Strategien« hat audi offenbar freiwillig entfernen können. nd Kommentar Seite 8

Am Rande von Wuppertal regt sich Widerstand gegen die Erweiterung eines Steinbruchs

Eine Familie von der Nordseeinsel Pellworm will Politiker vor Gericht bringen - für den Schutz des Klimas

Flugbegleiter in Deutschland wollen Personalvertretungen wählen. Der Billigflieger droht mit Konsequenzen

Durch den Wind sind inzwischen rund 600 Hektar betroffen / Vier weitere Brände in der Regionn beschäftigte die Feuerwehr

