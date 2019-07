Der Bezirk Pankow hat einen bundesweiten Kunstwettbewerb zur Kommentierung des Ernst-Thälmann-Denkmals ausgerufen. Mit dem Wettbewerb kommt das Bezirksamt einem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung von 2013 zur Kommentierung der Plastik nach, die »die Geschichte des Dargestellten und des Denkmals historisch kritisch aufarbeitet, kommentiert und anschaulich macht«, wie es damals hieß. Hintergrund für die Debatte um die Zukunft des Mahnmals sind einerseits Veränderungen in der städtischen Baupolitik und in der Sozialstruktur des Areals. Für die Realisierung des Wettbewerbs stehen insgesamt 180 000 Euro zur Verfügung, bis April 2020 soll das Verfahren abgeschlossen sein. Das Wohngebiet Ernst-Thälmann-Park steht seit 2014 auf der Denkmalliste Berlins. mkr

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

14 800 Azubi-Plätze in Berlin-Brandenburg offen - weiter sehr großer Fachkräftemangel

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!