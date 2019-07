Nach dem Ausbruch eines Feuers auf dem Gelände einer Autoverwertungsanlage in Marzahn-Hellersdorf war der Brand nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagabend unter Kontrolle. »Es wird aber noch Stunden dauern, bis der Brand gelöscht ist«, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Halle, die auf einer Fläche von 30 mal 40 Meter in Brand geraten war, sei zum Teil eingestürzt. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr zunächst verhindern. dpa/nd