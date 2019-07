Ein Dokumentarfilm über Gewalt von Polizisten und Ku-Klux-Klan-Anhängern gegen junge Afroamerikaner erhält in diesem Jahr den katholischen Fritz-Gerlich-Preis. »What you gonna do when the World’s on Fire?« führe die Zerbrechlichkeit des Lebens und der Gesellschaft sowie die Bedrohung der Menschenwürde vor Augen, begründete die Jury anlässlich der Preisverleihung am Dienstag auf dem Filmfest München. Regisseur Roberto Minervini suggeriere in seinem Schwarz-Weiß-Film den Blick in die Vergangenheit früherer, überwundener Konflikte. Doch im nächsten Moment werde deutlich, dass das Gezeigte unmittelbare Gegenwart in Amerika sei. dpa/nd