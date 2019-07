Potsdam. Am Wochenende sind auf Brandenburgs Straßen insgesamt 127 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ums Leben gekommen sei niemand, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei in Potsdam am Montag. Insgesamt seien von Freitag bis Sonntag vom Lagezentrum 524 Unfälle in der Mark registriert worden. dpa/nd