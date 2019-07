Khartum. Bei erneuten Massenprotesten gegen den regierenden Militärrat im Sudan sind mindestens sieben Menschen getötet worden. In der Hauptstadt Khartum und in weiteren Städten des Landes gingen am Sonntag zehntausende Demonstranten auf die Straße. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. Die amtliche Nachrichtenagentur Suna meldete sieben Tote, ohne genauere Angaben zu machen.

