Berlin. Die Bundeswehr hat den Absturz eines Schulungshelikopters in Niedersachsen bestätigt. Die Maschine vom Typ Eurocopter EC 135 sei bei Dehmkerbrock nahe Hameln verunglückt, so ein Sprecher am Montag. Es seien zwei Menschen an Bord gewesen. Die Maschine gehöre zum Internationalen Ausbildungszentrum in Bückeburg. Der EC 135 sei ein zweimotoriger Mehrzweckhubschrauber, der vor allem für Luftrettung und Überwachungsaufgaben eingesetzt wird. Es gab zunächst keine Angaben zum Schicksal der Insassen. dpa/nd