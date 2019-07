Dresden. Zehn Jahre nach dem Mord an der Ägypterin Marwa El-Sherbini im Landgericht Dresden hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland erstmals einen Internationalen Preis für Zivilcourage vergeben. Die nach El-Sherbini benannte Ehrung geht an Mevlüde Genç und Farid Ahmad, so der Zentralrat am Montag. Sie hätten durch Rassismus und Hass geliebte Menschen verloren, aber mit Versöhnung geantwortet. Genç hatte 1993 bei einem rechtsradikalen Brandanschlag in Solingen zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren. Ahmad verlor beim Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch (Neuseeland) 2019 seine Frau. dpa/nd