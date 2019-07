Lucie-Marie Kretzschmar (r.) im Länderspiel gegen Rumänien Foto: dpa/Julia Nikoleit

Beim Start der Beachhandball-EM am Dienstag wird auch ein großer Name des deutschen Handballs vertreten sein: Lucie-Marie Kretzschmar, Tochter des ehemaligen Weltklasse-Linksaußen Stefan Kretzschmar, steht im Kader des Frauennationalteams. Die 18-Jährige ist die Abwehrchefin eines jungen Teams, das bei den Europameisterschaften in Polen nur überraschen kann.

Nachdem die Frauenauswahl die letzte EM auf dem vorletzten Platz abgeschlossen hatte, verpflichtete der Deutsche Handballbund (DHB) im Oktober den erfolgreichen Jugendnationaltrainer Alexander Novakovic für den Neuaufbau. Der 35-Jährige integrierte zahlreiche Talente ins Team - wie Kretzschmar.

Novakovic hält viel von seiner Abwehrchefin. »Lucie ist wie ihr Vater immer für einen guten Spruch zu haben, und das schätze ich auch extrem an ihr«, sagt er. »Aber sie weiß auf die Sekunde genau, wann sie den Schalter umlegen muss, weil es mit dem Adler auf den Sand geht. Sie ist immer zu hun...