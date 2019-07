Basketball: Frauen, EM, Viertelfinalqualifikation in Riga: Schweden - Lettland 77:62, Großbritannien - Montenegro 92:71.

Fußball: Männer, Afrika-Cup in Ägypten, Gruppe C: Kenia - *Senegal 0:3 (0:0), Tansania - *Algerien 0:3 (0:3). Gruppe D: Namibia - *Elfenbeinküste 1:4 (0:1), Südafrika - *Marokko 0:1 (0:0), *Achtelfinale.

Tennis: Grand Slam in Wimbledon, 1. Runde, Frauen: Gasparjan (Russland) - Friedsam (Andernach) 6:4, 6:4, Bouzkova (Tschechien) - Barthel (Neumünster) 6:3, 6:3. Männer: Djokovic (Serbien) - Kohlschreiber (Augsburg) 6:3, 7:5, 6:3, Vesely (Tschechien) - Alexander Zverev (Hamburg) 4:6, 6:3, 6:2, 7:5, Agut (Spanien) - Gojowczyk (München) 6:3, 6:2, 6:3, Opelka (USA) - Stebe (Vaihingen) 6:3, 7:6, 6:1, Darcis (Belgien) - Mischa Zverev (Hamburg) 6:2, 6:4, 6:4.

