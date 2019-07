Paris. Frankreich gibt sich bei der Billigung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur zögerlich. »Frankreich ist im Moment noch nicht bereit, das Abkommen zu ratifizieren«, sagte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye am Dienstag dem Sender BFM TV. Man werde die Vereinbarung im Detail prüfen und dann eine Entscheidung treffen. Die EU und Mercosur wollen gemeinsam die größte Freihandelszone der Welt aufbauen. dpa/nd

In Nordrhein-Westfalen bekommen Verkäuferinnen drei Prozent mehr - verbindlich ist das nur für eine Minderheit

Oxfam schaute großen Lebensmittelhändlern in Sachen Menschenrechte auf die Finger

Kritik an Standortwahl für Batterieforschungszentrum reißt nicht ab

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!