Niamey. Mutmaßliche Islamisten haben im westafrikanischen Binnenstaat Niger ein Militärcamp angegriffen und 16 Soldaten getötet. Der Angriff habe im Westen das Landes unweit der Grenze zu Mali stattgefunden, sagte am Dienstag Bürgermeister Assalak Alhamdouag. Er machte Dschihadisten aus Mali für den Angriff verantwortlich, nannte aber keine Details. In der Region sind mehrere islamistische Terrorgruppen aktiv. Einige von ihnen haben Al-Kaida oder dem Islamischen Staat ihre Treue geschworen. dpa/nd

