Peking. China und die Türkei wollen ihre Zusammenarbeit in den Bereiche Sicherheit und Wirtschaft stärken. Das vereinbarte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag bei einem Besuch in Peking mit seinem Amtskollegen Xi Jinping. Die Türkei erlaube »niemandem«, die Beziehungen der beiden Länder zu stören, sagte Erdogan. Vor seinem Besuch hatte er in einem Gastbeitrag für eine chinesische Zeitung erklärt, die Türkei teile Chinas Vision, wenn es um den Weltfrieden und die Sicherheit gehe. dpa/nd