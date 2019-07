Von links: A. Eschgerber, D. Krauß, G. Scheer, H. Kirchner Foto: Inga Dreyer

Wenn nach 30 Jahren Kampf langsam Ermüdungserscheinungen einträten - wen würde es wundern? Doch davon ist bei dem Dutzend älterer Frauen, die sich trotz der Hitze in Räumen der Magdeburger Caritas treffen, nichts zu spüren. Im Gegenteil: Es scheint, als ob sie gerade jetzt richtig Energie entwickeln. Denn die Zeit drängt. Der »Verein der in der DDR geschiedenen Frauen« schätzt, dass von 800 000 Betroffenen noch 300 000 am Leben sind. »Die Regierung wartet so lange, bis die biologische Lösung gegriffen hat. Das ist beschämend«, sagt Doris Krauß, Schriftführerin der Magdeburgerinnen, die eine von 30 Ortsgruppen des 1999 gegründeten Vereins stellen. Dessen Ziel ist ein finanzieller Ausgleich für die niedrigen Renten.

Laut Berechnungen des Vereins wurde den Frauen im Zuge der Einheit ein Drittel der Rentenanwartschaften genommen. Viele Frauen in Magdeburg lebten von weniger als 800 Euro im Monat, erzählt Gerlinde Scheer vom Vorstand des Vereins. Dabei können die meisten auf 40 oder mehr anerkannte Berufsjahre zurückblicken. »Wir fühlen uns manchmal als Menschen zweiter Klasse«, sagt Doris Krauß. Sie nimmt ein Exemplar des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in die Hand und deutet auf Artikel 3, Absatz 2, den sie unterstrichen hat: »Männer und Frauen sind gleichberechtigt.«

Aus unterschiedlichen Gründen erhalten die geschiedenen Frauen jedoch keine auskömmliche Rente. Sie berichten: Selbst in der DDR habe es nicht immer ausreichend Kitaplätze gegeben - und auch dort haben Frauen Angehörige gepflegt oder unterstützten ihren Mann. So wie Anita Eschgerber. Die heute 70- jährige Magdeburgerin war von 1971 bis 1987 verheiratet und half ihrem Mann in dessen Geschäft. »Als ›mithelfende Ehegattin‹ habe ich in diesen 15 Ehejahren keine Rentenansprüche erworben«, erzählt sie. Nach der Scheidung kümmerte sich die gelernte Uhrmacherin um die beiden gemeinsamen Söhne und bildete sich zur Empfangssekretärin weiter. Sie arbeitete danach im Hotel und habe im Dreischichtsystem gut verdient, erzählt sie. Trotzdem fehlten ihr die Zeiten, in denen sie ihrem Mann geholfen habe - und auch die Jahre, in denen sie ihre Mutter gepflegt habe. Ihre Rente betrage 639 Euro netto, berichtet sie. »Es ermutigt mich, dass wir zusammen kämpfen. Gemeinsam kann doch mehr erreicht werden als alleine.«

Nach der Wende mussten zwei unterschiedliche Systeme zur Berechnung von Renten zusammengebracht werden. Während Frauen in Westdeutschland nach der Scheidung Unterhalt von ihrem Ex-Mann bekamen und später vom Versorgungsausgleich bei der Rente profitierten, galt dieses Ernährerprinzip in der DDR nicht. Dort hatten Frauen normalerweise ihr eigenes Einkommen und erwarben einen auskömmlichen Rentenanspruch. Wenn sie für ihre Familie in Teilzeit gingen, seien diese Zeiten bei der Berechnung der Rente ausgeglichen worden, berichtet Marion Böker, Beraterin in Menschenrechtsfragen und Pressebeauftragte des Vereins. Dieser Ausgleich sei mit Ablauf einer Übergangszeit nach der Wende weggefallen.

Aber auch die westdeutsche Regelung griff für diese Frauen nicht. Denn die Renten ihrer Ex-Partner wurden unter Bestandsschutz gestellt. Ihnen wollen die Frauen auch gar nicht ans Portemonnaie - sie fordern eine staatliche, aus Steuergeldern finanzierte Lösung. In den letzten 20 Jahren haben sie Petitionen verfasst, vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof Klage eingereicht - ohne Erfolg.

Neue Hoffnung legten die Betroffenen auf den UN-Fachausschuss zur Frauenrechtskonvention (CEDAW). Nach Initiativen des Vereins hatte das UN-Gremium von Deutschland gefordert, »ein staatliches Entschädigungsmodell zu errichten«. Der im März 2019 veröffentlichte CEDAW-Zwischenbericht Deutschlands aber ernüchterte die Vereinsmitglieder. Darin heißt es, dass die zugrundeliegenden Annahmen unvollständig seien und nicht den Fakten entsprächen. Die Bundesregierung komme zu dem Schluss, dass »eine sachlich nicht begründbare Ungleichbehandlung von nach DDR-Recht Geschiedenen nicht erkennbar ist«. Ein besonderes Entschädigungsmodell werde es demnach nicht geben.

Ein Antrag der Linksfraktion im Bundestag, die UN-Forderung sofort umzusetzen, scheiterte Anfang Mai an Union, SPD und FDP - obwohl der Ausschuss für Arbeit und Soziales zuvor eine Beschlussempfehlung ausgesprochen hatte. Dafür gestimmt hatte ausgerechnet die rechte AfD, die sich das Thema offenbar zu eigen machen will.

Im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist nur die Einrichtung eines Fonds für »Härtefälle in der Grundsicherung im Rentenüberleitungsprozess« vereinbart worden. Das geht den Vereinsmitgliedern nicht weit genug. »Die Frauen 30 Jahre hinzuhalten und dann mit einem Härtefallfonds zu kommen, ist eine bodenlose Frechheit«, sagt Gerlinde Scheer beim Treffen in Magdeburg. Andere Anwesende stimmen ihr zu und schütteln über diese Idee der Regierung den Kopf.

Ein paar Tage später, bei ihrer Mitgliederversammlung in Leipzig, diskutieren die Frauen andere Modelle. »Es gibt den Vorschlag einer Einmalzahlung«, sagt Scheer. Auch ein Zuschlag zur Rente sei noch nicht vom Tisch. Wie ihre nächsten Forderungen genau aussehen sollen, stimmen die Mitglieder derzeit intern ab. Als Fazit betont Hanna Kirchner, ehemaliges Vorstandsmitglied des Vereins: »Wir wollen alle die DDR nicht wiederhaben, aber wir wollen Gerechtigkeit.«