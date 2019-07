Bonn. Wegen fehlender Transparenz beim Umgang mit Hasskommentaren soll das Online-Netzwerk Facebook ein Bußgeld von zwei Millionen Euro zahlen. Das teilte am Dienstag das Bundesamt für Justiz mit, das einen entsprechenden Bußgeldbescheid gegen das Unternehmen verhängt hat. Die Bonner Behörde wirft Facebook vor, dass dessen Angaben über eingegangene Beschwerden unvollständig seien: »Der Bericht führt nur einen Bruchteil der Beschwerden über rechtswidrige Inhalte auf.« Bemängelt wird zudem, dass das Meldeformular für Beschwerden über rechtswidrige Inhalte »zu versteckt« sei. Der Bußgeldbescheid ist noch nicht rechtskräftig, weil die beschuldigte Facebook Ireland Limited Einspruch dagegen einlegen kann. dpa/nd

