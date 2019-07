Der Tatverdächtige für den Mord an dem CDU-Politiker Lübcke ist seit den 1990er Jahren gewalttätiger Neonazi

Erfurt. Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer hält Thüringens AfD-Chef Björn Höcke für einen Rechtsextremen, den man nicht wählen sollte. »Höcke ist mit Sicherheit ein Rechtsextremer«, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Höcke ist Gründer des rechtsnationalen Flügels in der AfD. »Die Menschen müssen wissen, wenn man AfD wählt, unterstützt man genau solche Leute«, sagte Dreyer. »Jeder Bürger und jede Bürgerin hat deswegen die Verantwortung zu unterscheiden: Wollen sie nur Protest wählen oder wollen sie Rechtsextreme wählen. Wenn sie Protest ausdrücken wollen, dann sollen sie es anders tun.« dpa/nd

