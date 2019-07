München. Die CSU hat einen jungen Mann ausgeschlossen, der an einer Aktion von Rechtsextremisten in Nürnberg mit anschließendem Fackelmarsch beteiligt gewesen sein soll, so ein CSU-Sprecher am Dienstag. Die Rechtsextremisten hatten sich Ende Februar mit Fackeln vor einer Flüchtlingsunterkunft versammelt. Später zogen sie mit angezündeten Fackeln zum einstigen NS-Reichsparteitagsgelände und posierten auch auf der Zeppelintribüne, von der einst Adolf Hitler gesprochen hatte. Der Bayerische Rundfunk hatte damals über die Teilnahme des CSU-Mitglieds berichtet. dpa/nd