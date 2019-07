Was soll das sein

Lübtheen. Das verheerende Feuer auf dem Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern ist mit großer Wahrscheinlichkeit gelegt worden. »Es verhärtet sich der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt«, sagte der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), am Dienstag. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zwar noch nicht abgeschlossen, doch habe er Informationen bekommen, dass sich der Verdacht massiv erhärtet habe. Bei dem seit Sonntag wütenden Waldbrand sind mittlerweile etwa 600 Hektar und damit ein Zehntel der gesamten Fläche des früheren, stark mit Munition belasteten Manövergebietes betroffen. Der Deutsche Feuerwehrverband hat unterdessen eine bessere Ausrüstung der Wehren gefordert. »Es wäre gut, wenn wir in Deutschland zehn weitere Hubschrauber mit der Möglichkeit hätten, Außenlastbehälter zu transportieren«, sagte Verbandsvizepräsident Karl-Heinz Knorr. dpa/nd