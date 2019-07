Winterberg. Unter dem Motto »Treffen der Generationen« beginnt am Mittwoch der Deutsche Wandertag - in Winterberg und Schmallenberg im Sauerland. Bis Montag wird ein großes Programm in den Kategorien Familien, Abenteuer und Action, Gesundheit und Spiritualität, Kultur und Genuss sowie Stadtführungen angeboten. Der Deutsche Wanderverband rechnet mit bis zu 30 000 Teilnehmern. Laut den Organisatoren seien seit Ende der 1990er Jahre stetig neue Wanderwege hinzugekommen. Zugleich wachse auch der Anspruch der Wanderfreunde, was Vielfalt und Qualität angehe. Vertreten seien alle Altersklassen. Der Deutsche Wandertag ist das größte Wanderevent in Europa und findet jedes Jahr in einer anderen Region statt. dpa/nd