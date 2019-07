Rostock. Die Hansestadt Rostock macht sich bereit für über eine halbe Million Menschen, die von Samstag an zur Warnemünder Woche erwartet werden. Die 82. Auflage des Sommerfestes bietet zehn Tage spannende Segelaction auf dem Wasser. So tragen die J/22-Segler und Raceboard-Surfer Weltmeisterschaften vor dem Ostseebad aus. Auftakt ist der farbenfrohe Festumzug »Niege Ümgang« mit rund 3000 Teilnehmern, den viele Freiwillige und Vereine gestalten. dpa/nd

