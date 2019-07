Essen. Ein junger Mann hat die Tageseinnahmen seiner Cocktailbar in einer Straßenbahn in Essen vergessen. Als der 27-jährige Barbesitzer aus der Bahn stieg, ließ er den Stoffbeutel mit über 3600 Euro liegen. Die 48-jährige Straßenbahnfahrerin entdeckte die Tasche und gab sie zwei Sicherheitsmitarbeitern am Hauptbahnhof. Diese übergaben das Geld der Bundespolizei. Kurz danach meldete sich der Barbesitzer. dpa/nd