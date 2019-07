Potsdam. Nach der Anerkennung in Berlin wird der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg nun auch in Brandenburg als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Die Urkunde soll an diesem Mittwoch in Potsdam übergeben werden, teilte das Kulturministerium am Dienstag mit. Der Verband mit mehr als 15 000 Mitgliedern und 1300 hauptamtlichen Beschäftigtem ist ein Verein zur Förderung und Verbreitung einer weltlich-humanistischen Weltanschauung und wird mit der Anerkennung als Körperschaft den Kirchen gleichgestellt. Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg bietet in Berlin und Brandenburg Humanistische Lebenskunde an Schulen an, organisiert Jugend-, Namens-, Hochzeits- und Bestattungsfeiern. Zudem betreibt er mehr als 25 Kindertagesstätten sowie eine eigene Fachschule für Sozialpädagogik, drei Betreuungsvereine, zwei Sozialstationen und fünf Hospizeinrichtungen. Im Land Berlin besitzt der Humanistische Verband seit dem 1. Januar 2018 die Körperschaftsrechte. epd/nd