In den ersten zwei Wochen nach der Zulassung der neuen E-Tretroller auf Berlins Straßen hat die Polizei bereits acht Verkehrsstraftaten durch E-Scooter-Fahrende festgestellt. In fünf Fällen waren die Fahrer betrunken, zwei der Fahrten endeten mit einem Verkehrsunfall, bei dem sich die Fahrer leicht verletzten. Drei E-Scooter waren nicht versichert. Im gleichen Zeitraum registrierte die Polizei außerdem fünf weitere Verkehrsunfälle mit E-Tretroller, die allesamt von den Fahrern verursacht wurden. Bei vier davon wurden diese verletzt, zwei davon schwer. Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn entstand lediglich Sachschaden. Die Polizei betonte: »Die neuen E-Scooter sind keine Kinderspielzeuge, sondern Kraftfahrzeuge.« Es gelten die gleichen Promillegrenzen beim Alkohol wie für Autofahrer. Auch wenn es keine Helmpflicht gebe, »wird das Tragen dringend empfohlen«. mfr

