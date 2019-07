Was soll das sein

Das Rockhaus in Lichtenberg ist für 20 Jahre gesichert. Der Mietvertrag zwischen der Gesellschaft für StadtEntwicklung gGmbH als Treuhänderin des Landes Berlin und dem Eigentümer des Rockhauses, der Scharfstein Group, ist am Montag unterzeichnet worden, teilte die Senatskulturverwaltung mit. Der Senat schießt 2,50 Euro pro Quadratmeter und Monat zu, trotzdem müssen die rund 1000 Musiker eine höhere Miete für die knapp 190 Übungsräume zahlen. »Es waren aber vor allem die Musiker*innen, die den Abschluss möglich gemacht haben: Sie haben gekämpft. Sie haben sich organisiert«, so Kultursenator Klaus Lederer (LINKE). nic