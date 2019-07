Noch in der Nacht nach der Stürmung des Hongkonger Parlaments durch Protestierende wandte sich Regierungschefin Carrie Lam an die Öffentlichkeit und verurteilte die Gewalt scharf. Um vier Uhr am Dienstagmorgen drohte sie auf einer Pressekonferenz Konsequenzen für die Demonstranten, die sich an der zeitweisen Besetzung des Legislativrats beteiligt hatten. »Ich bin sehr empört und verzweifelt und verurteile es aufs Schärfste«, sagte Lam auf einer Pressekonferenz. Sie kündigt an, dass die Regierung gesetzeswidriges Verhalten bis zum Ende verfolgen werde und bezeichnete den Vandalismus am Parlament als »herzzerreißend und schockierend«.

Auslieferungsgesetz soll nicht

weiter verfolgt werden

Lam wies erneut Anschuldigungen zurück, nicht auf die Forderungen der Demonstranten eingegangen zu sein. Der neue Entwurf für ein umstrittenes Auslieferungsgesetz werde bis 2020 ablaufen. »Das Gesetz wird auslaufen oder es wird sterben«, sagte Lam, die auch...