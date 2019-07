Tabakalternativen: Gängig sind vor allem Dampfsteine. Dabei handelt es sich um aromatisierte Mineralien, die Flüssigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Sie können anstelle von Tabak in die Pfeife eingesetzt werden. Daneben gibt es auch aromatisierte Gele und Kräutermischungen. Der Rauch dieser Produkte enthält zwar kein Nikotin, aber andere bedenkliche Stoffe.

Tabak: Shisha-Tabak ist eine feuchte Mischung, die neben Rohtabak in der Regel Melasse, Glycerin und Aromastoffe enthält. Nach Angaben der Deutschen Shisha-Vereinigung stammen inzwischen viele Produkte von deutschen Herstellern, die den Rohtabak oft aus Osteuropa, aber auch aus Süddeutschland, beziehen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Das EU-Parlament hat an Selbstbewusstsein gewonnen und ist vom Vorschlag von der Leyen nicht angetan

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!