Was soll das sein

Bern. Flugzeugturbinen stoßen ultrafeine Rußpartikel aus, die krank machen können. Das fanden Forscher der Universität Bern, des Schweizer Forschungsinstituts EMPA und der Fachhochschule Nordwestschweiz heraus. Die Giftigkeit der Flugzeugabgase ist bislang weitgehend unerforscht. Die Forscher maßen in Tests die Emissionen eines CFM56-7B-Turbofans, der am häufigsten eingesetzten Flugzeugturbine. Sie betrieben die Turbine mit Kerosin oder Biotreibstoffen und simulierten Flugphasen wie Steigflug und Leerlauf. Sodann setzten sie menschliche Lungenzellen den jeweiligen Abgasen aus. Es zeigte sich, dass so Entzündungen ausgelöst werden können. Das gilt als Hinweis darauf, dass sie Krebs erregen können. erb