Paris. Der Kampf gegen Wucherpreise für lebenswichtige Medikamente geht in die nächste Runde: Die Organisation Ärzte der Welt hat beim Europäischen Patentamt in München eine Beschwerde gegen ein Patent auf eine neue Methode zur Behandlung von Blutkrebs eingereicht. Junge Leukämie-Patienten und ihre Angehörigen setzen große Hoffnung auf die innovativen CAR-T-Zell-Therapien. Pharmakonzerne lassen sich diese mit 320 000 bis 350 000 Euro je Behandlung bezahlen. Um dagegen anzugehen, ficht Ärzte der Welt das Patent auf eine Kymriah genannte Blutkrebs-Therapie des Pharmariesen Novartis an. nd