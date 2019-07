Die Stadt Krefeld lehnt die Herausgabe von vier Gemälden des niederländischen Künstlers Piet Mondrian (1872 - 1944) an Nachfahren des Mondrian-Erben Harry Holtzmann ab. Ein aktuelles Gutachten bestätige, dass kein Herausgabeanspruch an die Nachfahren in den Vereinigten Staaten bestehe, erklärte die Stadt. Man habe die Bilder mit den Bezeichnungen »Tableau No. VII«, »Tableau No. X«, »Tableau No. XI« (alle 1925) und »Komposition IV« (1926) umfangreich untersuchen lassen. Demnach spreche viel dafür, dass die abstrakten Gemälde bereits 1929 in der Stadt waren, die seinerzeit e...

