Für über 20 Millionen Rentner mehr Geld im Portemonnaie. Der Fiskus lauert schon. Foto: imago images/PPE

In den neuen Bundesländern beträgt die Erhöhung 3,91 Prozent und in den alten Bundesländern 3,18 Prozent. Für viele Rentnerinnen ist es bereits die zweite Rentenerhöhung in diesem Jahr. Mit der Mütterrente II wurde seit Januar 2019 die Anrechnung der Kindererziehungszeiten für die Erziehung von vor 1992 geborenen Kindern um weitere sechs Monate verlängert. Mütterrente ist keine eigenständige Rentenart, der Begriff bezieht sich auf die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten bei der Berechnung der Altersrente.

Steigendender Anteil der zu versteuernden Rente