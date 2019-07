Schwerin. Die von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) einberufene Expertenkommission zur Klärung von Vorfällen beim Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei wird diese Woche die Arbeit aufnehmen. »Die Vorfälle haben deutlich gemacht, dass die Organisation der Spezialeinheiten sowohl in struktureller als auch in personeller Hinsicht einer Prüfung unterzogen werden muss«, sagte Caffier am Dienstag. Die Experten sollen klären, ob SEK-Angehörige Mitglieder rechtsextremistischer Gruppierungen sind oder waren bzw. ob sie dem Reichsbürger- oder Prepper-Milieu zuzurechnen sind. Am 12. Juni waren vier teils ehemalige, teils noch aktive Mitglieder des SEK Mecklenburg-Vorpommern festgenommen worden. dpa/nd