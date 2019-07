Magdeburg. Der Domfelsen in Magdeburg ragt wieder weit aus der Elbe heraus und zieht Schaulustige an: Die Wasserstände des Flusses steuern in Richtung der Rekordniedrigwerte des Vorjahres zu. Am Pegel Strombrücke wurden am Mittwoch 56 Zentimeter gemessen, fünf weniger als am Vortag, so Hartmut Rhein vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg. Am 27. August 2018 wurde an dem Punkt mit 46 Zentimetern der niedrigste bekannte Wasserstand erreicht. Laut Vorhersagen sinkt der Wasserstand in den nächsten Tagen weiter. Seit eineinhalb Wochen sei im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Magdeburg kein Güterschiff mehr auf der Elbe unterwegs gewesen, so Rhein. dpa/nd