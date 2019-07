Möhnesee. Die Straßenüberquerung eines Waschbärs ist zwei Teenagern teuer zu stehen gekommen. Laut Zeugenaussagen tippelte das Tier am Dienstagabend in Möhnesee bei Soest (Nordrhein-Westfalen) über die Fahrbahn, so die Polizei am Mittwoch. Ein 19-Jähriger musste sein Auto stark abbremsen. Für den dahinter fahrenden gleichaltrigen Kumpel kam das so unerwartet, dass er auffuhr. Die Polizei schätzte den Schaden auf 5000 Euro. dpa/nd