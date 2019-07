Dallgow-Döberitz. Nach der Dürre im vergangenen Jahr hoffen die deutschen Landwirte in dieser Saison wieder auf bessere Ernten. Zum Auftakt der Getreideernte gibt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, am Mittwoch eine erste Prognose im brandenburgischen Dallgow-Döberitz (Havelland) ab. Dort wird bereits gedroschen: Als erstes Getreide der Saison ist Gerste an der Reihe, dann folgen Weizen und Roggen.

Das Jahr 2018 hatte den Landwirten starke Einbußen beschert. Pflanzenproduzenten, aber auch Gemüse- und Milchbauern waren betroffen. Viele beantragten staatliche Dürrehilfen. Insgesamt werde von rückläufigen Unternehmensergebnissen ausgegangen, die stark von der Dürre geprägt seien, sagte Bauernpräsident Rukwie...