Rangsdorf. Nach einem Unfall auf der Autobahn A10, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren, ist es am Mittwoch zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Zeitweise wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt (Oder) zwischen den Anschlussstellen Rangsdorf (Teltow-Fläming) und dem Schönefelder Kreuz komplett gesperrt, wie das Verkehrsinformationszentrum (VIZ) mitteilte. Der Rückstau zog sich bis Genshagen, sagte ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ereignete sich am Morgen, nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren vier Fahrzeuge involviert. Eine Person kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. dpa/nd