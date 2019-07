Berlin. Wegen Hasskommentaren schweigen viele Internetnutzer in politischen Debatten. Fast jeder Zweite von 7350 Befragten in Deutschland gab an, sich deshalb vermehrt aus Diskussionen im Netz zurückzuziehen. Das geht aus einer Analyse des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft hervor. Die Studie wurde am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Besonders junge Erwachsene sind demnach schon auf Hassrede im Netz gestoßen oder selbst Opfer davon geworden. Die Autoren sehen auch einen Einfluss auf Menschen, die die abwertenden Kommentare nur lesen: Es gebe einen »Einschüchterungseffekt«. Hassrede werde zur Bedrohung für Meinungsvielfalt und Demokratie. dpa/nd