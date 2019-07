Das Verdikt einer Richterin ist kein letztinstanzliches Urteil, gegen Rackete wird weiter ermittelt und strafrechtliche Konsequenzen stehen nach wie vor im Raum. Was die Entscheidung Vellas zeigt, ist, dass es in der Justiz Ermessensspielraum gibt, dass bei einer Güterabwägung sehr wohl das Leben von Migranten über das Recht eines Staates, den Hafenzugang zu sperren, gestellt werden kann. Voraussetzung: eine Notlage, auf die sich Rackete berufen hat.

Alessandra Vella bietet Italiens Rechtsaußen Matteo Salvini die Stirn. Die italienische Richterin hat nicht nur die Freilassung von Carola Rackete verfügt, sondern auch klargestellt, dass sich die Kapitänin der »Sea-Watch« kein illegales Verhalten zuschulden kommen lassen hat. Sie habe vielmehr »eine Pflicht« erfüllt, nämlich jene, Menschen in Seenot zu retten, und dabei keine andere Wahl gehabt, als die Flüchtlinge nach Italien zu bringen.

