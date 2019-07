LINKE-Spitzenduo: Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter

Im Potsdamer Lustgarten hat die brandenburgische Linkspartei am Donnerstag die Plakate präsentiert, die ihnen bei der Landtagswahl am 1. September zu einem guten Ergebnis verhelfen sollen. Die traditionelle Fixierung auf das Rot der Arbeiterbewegung ist von gestern. Die neuen LINKEN kommen in allen Farben des Tuschkastens daher. Desgleichen wird praktisch auch kein Thema ausgelassen, wenn es um die Wahlbotschaften geht.

Ost, Biene, Bahn, Kita, ABC, Arzt, Team, Bus, Lohn, Wohn und Wut. Mit diesen Schlagworten empfängt die LINKE auf ihren Plakaten die Brandenburger. Das aber sind die kleinen Quadrate. Auf den »großen Aufstellern« stehen »Freiheit«, »Osten« und »Zuhause«. Das Spitzenduo Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter enthüllte gemeinsam mit der Landesvorsitzenden Anja Maier sämtliche Botschaften, die »überall zu sehen sein werden«, wie Dannenberg sagte. Sie stellte ihre Partei als »Stimme des Ostens« vor, ferner als »treibende so...