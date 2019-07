Von einem »deutlichen Beleg für eine positive Entwicklung in Brandenburg« sprach Arbeitsministerin Susanna Karawanskij (LINKE) am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse des 23. Betriebspanels. Allerdings erwies sich im Weiteren, dass die Ergebnisse keineswegs rosig für alle Beschäftigten in Brandenburg ausgefallen sind.

Die Studie, die seit 1996 Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt untersucht, belegt, dass 42 Prozent aller Betriebe 2018 auf der Suche nach Fachkräften waren. 28 Prozent der meist kleinen Unternehmen hätten auch nach längerer Suche Stellen nicht besetzen können. Dies sei die Kehrseite der erfreulichen Tatsache, dass es seit 1991 nie so wenige Arbeitslose im Land gegeben habe.

Weil Anfang der 90er Jahre in Brandenburg Hunderttausende zumeist junge Menschen auf der Suche nach Arbeit zum Wegzug gezwungen wurden, fehlen deren Kinder heute auf dem Ar...